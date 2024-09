Salvi padre e figlia americani dopo notte in quota in Pusteria

agenzia

Notte all'addiaccio in una tende nei pressi del rifugio Biella

BOLZANO, 13 SET – Due alpinisti americani, padre e figlia, sono stati recuperati questa mattina e portati a valle sani e salvi, dopo una notte all’addiaccio in quota in val Pusteria. I due sono stati sorpresi dall’ondate di maltempo con neve e vento in quota nei pressi del rifugio Biella, ma fortunatamente avevano con sé una piccola tenda, nella quale hanno passato la notte. Questa mattina sono stati raggiunti dagli uomini del Soccorso alpino dell’Alta Pusteria. Entrambi stanno bene, solo qualche sintomo di ipotermia per la ragazza.

