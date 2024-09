Schianto in moto su Tangenziale Roma, un morto e caos traffico

agenzia

Chiusa la Galleria Giovanni XXIII, vigili al lavoro per rilievi

ROMA, 19 SET – Incidente mortale sulla tangenziale a Roma. E’ accaduto all’altezza dello svincolo di Corso Francia in direzione San Giovanni. Dalle prime informazioni, la vittima viaggiava a bordo di una moto. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale per i rilievi e la viabilità. Al momento è chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione San Giovanni. Forti i disagi al traffico.

