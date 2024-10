Sequestro di cocaina sull’A32, arrestati due camionisti

agenzia

Scoperti 77 chilogrammi di droga tra i bancali di carne

TORINO, 24 OTT – Un ingente quantitativo di cocaina, per un valore di diversi milioni di euro, è stato sequestrato dalla polizia stradale di Torino durante un controllo alla barriera autostradale di Salbertrand, sull’A32 Torino-Bardonecchia. Il carico di droga, suddiviso in 70 confezioni per un peso complessivo di 77 chilogrammi, era nascosto tra i bancali di carne e altri prodotti di macellazione provenienti dall’Olanda, su di un camion. A destare i sospetti degli agenti della sottosezione di Susa è stato l’atteggiamento particolarmente agitato dei due conducenti dell’autoarticolato, in viaggio dalla Francia verso Torino. Decisivo anche il fiuto del cane dell’unità cinofila, che ha ripetutamente segnalato la presenza di sostanze sospette nel semirimorchio. La perquisizione del mezzo ha portato alla scoperta della cocaina, celata tra le mezzene di carne appese. I due autisti, cittadini rumeni residenti in Italia rispettivamente di 43 e 37 anni, sono stati tratti in arresto con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti e tradotti nel carcere torinese Lorusso e Cutugno. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli quotidiani sui trasporti internazionali effettuati dalla polizia sulle principali arterie autostradali.

