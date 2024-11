Sgombero migranti: Fedriga, si va verso stabilizzazione

agenzia

Governatore su situazione Porto Vecchio dove restano rifugiati

TRIESTE, 22 NOV – “Dobbiamo agire volta per volta, l’azione è quella di andare a limitare e scoraggiare comportamenti che sfocino nell’illegalità, abbiamo visto che i casi di sfruttamento fatto da immigrati nei confronti di altri immigrati si sono verificati proprio in questo posto. È chiaro che con la struttura di Campo Sacro e con gli allontanamenti che stiamo già facendo, e per questo devo ringraziare Ministro degli interni, Prefetto e Questore, sicuramente si andrà verso una stabilizzazione”. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione dei migranti presenti nel Porto Vecchio di Trieste. Nel vecchio scalo, nonostante lo sgombero di due giorni fa, restano ancora molte persone nei fatiscenti e antichi magazzini portuali, dove hanno trovato rifugio. “C’è una situazione decisamente migliore rispetto a qualche tempo fa – ha sottolineato poi Fedriga – se qualcuno pensa di risolvere il problema con una soluzione unica, in un giorno, sbaglia. Così non è, si sta lavorando giorno dopo giorno, ma penso che sia sotto gli occhi di tutti un netto miglioramento rispetto a una situazione che avevamo purtroppo spesso in questa città”.

