Sharon, al via interrogatorio di Sangare in carcere

agenzia

Uomo reo confesso in cella a Bergamo, attesa oggi decisione gip

BERGAMO, 02 SET – E’ cominciato nel carcere di Bergamo l’interrogatorio di Moussa Sangare il trentenne accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi per aver ucciso con 4 coltellate Sharon Verzeni la notte tra il 29 e 30 luglio scorsi a Terno d’Isola. Sangare, che ha confessato, sarà interrogatorio dalla gip Raffaella Mascarino, la quale dovrà decidere, si presume in giornata, sulla richiesta di convalida del fermo e della misura della custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura.

