Sharon Verzeni, al vaglio 50 telecamere per cercare il killer

Il sindaco: 'Spiace che persone espulse riappaiano in paese'

TERNO D’ISOLA (BERGAMO), 09 AGO – I video di una cinquantina di telecamere, pubbliche e private, per cercare di dipanare la matassa e risalire all’assassino di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate in via Castegnate a Terno d’Isola la notte tra lunedì e martedì di settimana scorsa, mentre camminava da sola per il paese della bergamasca. E proprio dalle immagini delle telecamere acquisite dai carabinieri – non solo all’interno del territorio comunale di Terno, ma anche di altri Comuni della zona dell’Isola bergamasca, territorio così chiamato perché racchiuso tra i fiumi Adda e Brembo – è stato possibile ricostruire il percorso fatto da Sharon quella sera, da quando è uscita di casa senza il compagno (che era rimasto a letto) fino a quando è stata uccisa da un assassino che non ha ancora un volto, in via Castegnate.