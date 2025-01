Sindaci calabresi insorgono: «Mancano i fondi, l’Alta Velocità si ferma a Lagonegro. Chiediamo lo stesso impegno per il Ponte»

Governo

L’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria si ferma a Praia, anzi a Lagonegro. I soldi per arrivare fino a Reggio Calabria ancora non sono stati stanziati. Il progetto originario, inoltre, è stato modificato declassando la linea a una linea «velocizzata» al massimo si toccheranno i 180 km/h. E’ quanto denuncia il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, fiancheggiato dai sindaci della regione, dai parlamentari calabresi di tutto l’emiciclo e dall’ex ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. «Salvini si impegni sull’Alta Velocità Sa-Rc come fa sul Ponte. Vogliamo chiarezza sui fondi destinati all’intera opera. E i lavori comincino da Reggio», ha detto.

«La Calabria non può essere ulteriormente mortificata. Siamo stanchi di essere il fanalino di coda dell’Paese e dell’Europa, rivendichiamo con forza che i soldi per la realizzazione dell’Alta Velocità si mettano in Bilancio e si spendano per realizzare questa importantissima infrastruttura», ha detto Caruso.«Il lotto 2 (il primo interamente in Calabria ndr.) che prevede un finanziamento di 4,277 miliardi è ancora in “fase di progettazione” perché non ci sono i soldi – spiega Caruso. “Inoltre per il tratto precedente da Rosagnano (in Campania) a Praia (Calabria) mancano più di 2 miliardi. Insomma i binari si fermano a Lagonegro» dice ancora il sindaco di Cosenza. «Non stiamo facendo una battaglia per un lotto, ma per tutta la Sa-Rc per la quale non bastano i 9 miliardi del Fondo Complementare al Pnrr. Chiediamo al premier Meloni e a Salvini un impegno concreto sui fondi e sulla realizzazione dell’opera. Per tutta l’opera servono 26 miliardi» ha aggiunto Caruso.