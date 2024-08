Soccorsa barca a vela in difficoltà per il maltempo a Jesolo

agenzia

Intervento della Guardia Costiera, era un navigatore solitario

VENEZIA, 18 AGO – Un’imbarcazione a vela con un navigatore solitario, in difficoltà per il maltempo, è stata tratta in salvo la scorsa notte dalla Guardia costiera di Venezia sul litorale veneto, a Cortellazzo, frazione di Jesolo. La richiesta d’aiuto è giunta nella serata alla sala operativa della Capitaneria di Porto. La barca era diretta verso il porto di Venezia, quando è stata sorpresa dal maltempo, con vento forte da Sud Sud Est. L’unità a vela, dalla lunghezza di nove metri e scafo blu, tentava di mantenere la sua rotta, ma le condizioni meteo, lo scarroccio del vento e la deriva del mare lo hanno impedito. Il pilota ha così deciso di calare l’ancora per attendere il passaggio del maltempo, ma la catena si era danneggiata e l’imbarcazione rischiava di incagliarsi sul litorale di Jesolo. Dopo la chiamata al Numero Blu 1530 è stata disposta l’uscita della Motovedetta 833 per procedere all’assistenza, mentre la sala operativa ha mantenuto il contatto telefonico con il navigatore. La barca è stata intercettata e raggiunta dalla Motovedetta della Guardia costiera a poche centinaia di metri dalla costa,e accompagnata al porto di Piave Vecchia, lungo la foce del Sile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA