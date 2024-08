Sottrae il figlio durante iter pre-affido, mamma e bimbo in fuga

agenzia

E' accaduto durante un colloquio in una comunità salentina

LECCE, 23 AGO – Un bambino di cinque anni, di origini africane, dato dal Tribunale di Lecce in pre-affido ad una coppia di genitori salentini, è stato sottratto dalla madre naturale ieri pomeriggio durante il colloquio settimanale fissato in una comunità educativa per minori della provincia di Lecce. La mamma lo ha preso con sé facendo perdere le tracce sue e del figlio. La Procura di Lecce ha avviato indagini volte a rintracciare la donna e il figlio. Da quanto si apprende il piccolo era stato portato nel centro dai genitori affidatari per incontrare la madre naturale. Il bimbo, però, appena ha visto la mamma si sarebbe staccato dall’assistente sociale andandole incontro per abbracciarla. La donna a questo punto lo avrebbe preso in braccio e insieme sarebbero saliti in macchina allontanandosi mentre l’assistente sociale tentava invano di fermarli. La donna a cui il Tribunale ha tolto la potestà genitoriale, è indagata per sottrazione di minore.

