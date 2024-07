Stress termico, verso ordinanza Marche a tutela dei lavoratori

agenzia

Stop lavoro all'aperto o esposto a lungo al sole tra 12.30 e 16

ANCONA, 30 LUG – Per lo stress termico, in arrivo l’ordinanza regionale nelle Marche a tutela dei lavoratori. Nel pomeriggio l’incontro tra il presidente Francesco Acquaroli, gli assessori al Lavor Stefano Aguzzi e alle Attività produttive Andrea Maria Antonini e i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati per una linea condivisa sulle misure da adottare di fronte all’emergenza di questi giorni legata alle alte temperature. Nel corso della riunione è stato concordato il testo di un’ordinanza che sarà firmata domani dal presidente Acquaroli. Nel testo condiviso, fa sapere la Regione, “si prevede che sia vietata l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16, nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e stradali, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio (indicata sul sito