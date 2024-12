Studente friulano muore in Colombia sulla moto d’acqua

agenzia

Si è scontrato lunedì con un'imbarcazione

POCENIA, 04 DIC – La Marina colombiana ha recuperato il corpo dello studente friulano Nicholas Cudini, 26 anni, di Pocenia (Udine), che risultava disperso dopo un incidente in mare avvenuto lunedì notte, vicino all’isola di Cholón, a sud di Cartagena de Indias, nei Caraibi, dove si trovava in vacanza. Ne dà notizia il Messaggero Veneto. Secondo una ricostruzione, Cudini – che studiava alla Santa Clara University, in California – era in sella a una moto d’acqua, insieme con un amico italiano, quando si è scontrato con un’imbarcazione in transito. La persona che accompagnava Cudini è riuscita a riemergere e ha immediatamente lanciato l’Sos per iniziare le ricerche del disperso.

