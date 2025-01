Su Comune Bologna bandiera di Israele con Palestina e Pace +Rpt+

agenzia

La decisione dopo l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza

BOLOGNA, 18 GEN – Il Comune di Bologna, in occasione dell’accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi, ha esposto questa mattina sulla facciata di Palazzo d’Accursio la bandiera israeliana accanto a quella palestinese e a quella della Pace, precedentemente esposte anche tra alcune polemiche. Le tre bandiere – fa sapere il Comune – saranno posizionate, a partire da lunedì, sulla balconata della Sala Rossa, al posto dello striscione “Cessate il fuoco ora”.

