Tangenti per appalti nella sanità, 10 arresti a Bari

agenzia

In corso perquisizioni da parte della finanza

BARI, 12 NOV – La guardia di finanza di Bari ha arrestato 10 persone (in carcere e ai domiciliari) per i reati di associazione a delinquere, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti. L’inchiesta riguarda alcune tangenti per appalti nella sanità, tra gli arrestati ci sono imprenditori e dirigenti Asl. In corso anche numerose perquisizioni. Altri dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 in Procura a Bari, alla presenza del procuratore Roberto Rossi.

