Treni in ritardo da Nord a Sud, tra problemi tecnici e maltempo

Dalla Salerno-Reggio Calabria alla Milano-Bologna

ROMA, 29 GEN – Brutta giornata per chi viaggia in treno. Sono ‘doppi’ i rallentamenti di oggi pomeriggio in Calabria, con due punti della tratta colpiti: quello tra Villa San Giovanni Cannitello e Bagnara, che sta subendo gli effetti del maltempo (rallentamenti fino a 30 minuti), e quello tra Vibo Pizzo e Mileto, dove si è verificato un inconveniente tecnico alla linea – ora risolto – che ha coinvolto una Freccia, un Intercity e due treni Regionali con rallentamenti fino a 25 minuti. Problemi anche sulla linea Av Milano-Bologna in direzione Bologna, dove un “inconveniente tecnico alla linea” sta causando problemi tra Melegnano e Livraga. “Possibili rallentamenti fino a 25 minuti”, riporta Rfi su Infomobilità. Anche qui i tecnici sono sul posto. A ora di pranzo, invece, si era verificato un problema sulla Av Roma-Firenze in direzione Firenze per un altro “inconveniente tecnico” in prossimità di Arezzo. Sulla tratta, dove per una decina di treni ci sono stati ritardi fino a 45 minuti, la funzionalità della linea è stata completamente ripristinata.

