Triplice omicidio nel Milanese: morti padre, madre e figlio

Strage in famiglia

Ad avvisare il 118 un altro figlio di 17 anni, esclusa rapina

Padre, madre e figlio sono stati trovati morti in un’abitazione di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, con ferite di armi da taglio. I Carabinieri sono intervenuti stanotte avvertiti dal 118, chiamato dall’unico sopravvissuto della famiglia, l’altro figlio di 17 anni. E sarebbe stato proprio il giovane ad uccidere il padre. «Ho ucciso mio papà, venite”: è quanto ha detto al 112 il ragazzo che ha spiegato di essereentrato in camera del fratello di 12 anni e di aver visto il padre seduto su una sedia con il coltello accanto e i corpi del fratellino nel suo letto e la madre a terra. A quel punto avrebbe preso il coltello e avrebbe pugnalato a morte il padre.

