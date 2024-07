Turista inglese di 22 anni annega nel lago di Como

agenzia

Salvata in acqua la fidanzata 19enne

COMO, 17 LUG – Un turista inglese di 22 anni oggi pomeriggio è morto annegato nel lago di Como. Aveva noleggiato una barca con la fidanzata per fare un bagno nel Lario, a largo di Menaggio, ma in acqua ha avuto probabilmente un affaticamento, non è riuscito a risalire ed è stato perso di vista. La ragazza di 19 anni è stata recuperata in acqua da un’altra imbarcazione che ha anche lanciato l’allarme, mentre è stato da poco ritrovato senza vita il corpo del 22enne che era disperso ormai dal pomeriggio.

