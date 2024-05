Un funzionario delle Entrate: «Presi 20.000 per sistemare la pratica di Gigi D’Alessio». Smentita e querela

NAPOLI

«Le dichiarazioni di un signore che non conosco e con il quale non ho mai avuto alcun rapporto, riportate nell’articolo pubblicato oggi sull’edizione romana del Corriere della Sera dal titolo: “La pratica D’Alessio? Presi 20mila euro”, sono assolutamente false e frutto della fantasia di tale soggetto. I presunti fatti che riferisce su di me non sono mai avvenuti e non appartengono al mio stile di vita. Ho già incaricato i miei legali di presentare immediatamente querela all’autorità giudiziaria». Lo annuncia in una nota Gigi D’Alessio.