Va in caserma con il cadavere della moglie in auto e si costituisce: arrestato per omicidio

IL FEMMINICIDIO

E' successo a Modena: la donna dopo la separazione aveva chiesto l'affidamento dei figli

Si è presentato al Comando Provinciale dei carabinieri di Modena con il cadavere della moglie all’interno del suo furgone parcheggiato all’esterno. E’ successo nella tarda serata di ieri. I militari hanno trovato la vittima nel bagagliaio, rannicchiata in posizione fetale con un sacchetto di plastica nero stretto al collo con un filo elettrico plastificato. La donna, identificata in una 40enne italiana di origini russe, era stata precedentemente soffocata, secondo una prima ricostruzione effettuata dal medico legale sul posto, con una cinta ancora stretta al collo, coperta inizialmente dalla busta. Il marito, un 48enne italiano, che l’aveva portata ormai cadavere davanti alla caserma, è stato arrestato per omicidio aggravato e portato nella casa circondariale di Modena, in attesa della successiva udienza di convalida.

Le indagini