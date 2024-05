Vannacci, ‘voglio il sogno italiano, basta pensiero unico’

agenzia

'Legittime le critiche dei leghisti, decideranno gli elettori'

ROMA, 28 APR – “Abbiamo un’identità da difendere che tutto il mondo ci invidia, siamo la Patria della bellezza. Volendo rinnegare la nostra identità rinunciamo ad un valore aggiunto che ci caratterizza. Candidandomi ho pensato alle mie figlie, vorrei consegnare loro un’Europa migliore ed un un’Italia migliore, vorrei che ci fosse il sogno italiano invece che quello americano: la possibilità per ogni persona di avere aperte tutte le vie per realizzarsi in maniera completa in base a quelle che sono le sue caratteristiche”. Così il candidato alle Europee nelle liste della Lega, Roberto Vannacci, nell’intervista rilasciata sul canale Youtube di Hoara Borselli. “Ci stanno imponendo – ha lamentato Vannacci – un pensiero unico falsificando la realtà e la gente si è rotta le scatole, vuole tornare a valori originari. L’Italia, che lo si voglia o no, è un Pese tradizionalista, attaccato alle proprie radici. Basta girare per i nostri borghi per capirlo. Andare controcorrente e fare affermazioni al limite del banale, quindi, fa risvegliare la curiosità e l’interesse di molti italiani”. Quanto alle critiche arrivate da diversi leghisti alla sua candidatura, per il generale “sono del tutto legittime, io non faccio parte della Lega, sono un candidato indipendente. E’ normale che chi ha militato per tanti anni in un partito veda con scetticismo una persona che, dall’oggi al domani, entra a farne parte anche con tanti consensi e quindi viene vista come un usurpatore. Saranno comunque gli elettori a scrivere il nome sulla scheda a stabilire chi aveva ragione”. Vannacci ha quindi ribadito di avere avuto contatti “con diverse realtà politiche, non ho mai fatto promesse, ho sempre cercato di interloquire e poi alla fine ho deciso, anche perché con Matteo Salvini c’è un rapporto di grande fiducia. Lui è stato un dei primi ad esprimere solidarietà ed empatia nei mie confronti e non ha mai tradito la parola data”. Quanto ai suoi programmi in caso di elezione, ha sottolineato, “è totalmente da rivedere l’approccio ideologico dell’Europa sull’ambiente, che rischierebbe di costare un’enormità agli italiani. E anche sull’agricoltura l’approccio è totalmente sbagliato. L’immigrazione poi – ha aggiunto – deve essere regolata, non possiamo continuare ad accettare un’immigrazione selvaggia; l’Europa non è un contenitore infinita che potrà accettare in modo illimitato immigrati, si dovrà regolamentare”.

