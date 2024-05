Venezia, 23.600 i turisti paganti nel secondo giorno del ticket

agenzia

Controlli su 16.400 QR, con prenotazione fino al 5 maggio

VENEZIA, 26 APR – Seconda giornata di grandi numeri per le prenotazioni e il ticket d’accesso a Venezia. In crescita i turisti giornalieri paganti, 23.600, mentre il numero complessivo di registrazioni è salito a 127.900; di queste però, quasi 40mila sono di persone esenti dal contributo (lavoratori in città, studenti, proprietari di immobili), e 51.600 quelle di ospiti nelle strutture ricettive. Gli addetti ai controlli hanno verificato in totale oltre 16.400 QR-code, senza rivelare criticità. La prenotazione obbligatoria per accedere in centro storico continuerà in questa fase ininterrottamente fino a domenica 5 maggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA