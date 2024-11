Al debutto l’Alpine A290 la hot hatch compatta elettrica

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Con il lancio di A290, Alpine entra in una nuova era, quella della sportivitá elettrica in stile Alpine, sempre nel rispetto dei tre pilastri della Marca: esperienza di guida esaltante, leggerezza e know-how tutto francese. A290 é il nuovo modello d’ingresso nel mondo Alpine, che inaugura il Dream Garage 100% elettrico della Marca, a cui si aggiungeranno a breve la fastback sportiva A390 e la nuova A110. A290 racchiude in una carrozzeria da hot hatch sportiva le piacevoli sensazioni che si provano al volante di A110. Sviluppata in perfetta continuitá con il DNA di Alpine, A290 é compatta, agile, e in grado di offrire ottime prestazioni facilmente fruibili, garantendo tutto il comfort nella guida quotidiana. Con la piattaforma elettrica ripresa da Ampere ed i servizi di ricarica sviluppati da Mobilize Power Solutions, come la ricarica bidirezionale V2L, offre un’esperienza senza pari. Con un design accattivante, caratteristiche tecniche di prim’ordine, connettivitá completa e tante possibilitá di personalizzazione delle modalitá di guida, A290 é una vera Alpine, ma di nuova generazione, progettata per vivere nell’era elettrica. E stata concepita per conquistare una nuova clientela, di uomini e donne, orientati alla performance e interessati al design e allo stile. Prodotta nello stabilimento di Douai, presso il Centro ElectriCity, A290 ha un motore elettrico a sua volta realizzato in Francia, a Clêon, mentre la batteria sará prodotta in Francia dall’estate 2025. “Alpine A290 é il primo modello della nuova generazione elettrica che inaugura nel migliore dei modi il nostro Dream Garage. Una city car sportiva che segna l’apertura di Alpine ad un pubblico piú vasto e riporta in auge una categoria dimenticata, quella delle hot hatch, molto apprezzate per il piacere di guida che procurano” dichiara Philippe Krief, CEO di Alpine. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 12-Nov-24 15:55

