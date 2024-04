Al via gli ordini di nuova Dacia Spring

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Via agli ordini della rinnovata Dacia Spring, l’auto 100% elettrica. La gamma italiana destinata ai clienti privati si declina in 3 versioni frutto della combinazione di 2 diversi livelli di potenza del motore (45 o 65 CV) e 2 allestimenti (Expression e Extreme), in grado di soddisfare al meglio le esigenze di mobilitá degli italiani. Lato professionisti, sono invece 4 le versioni disponibili, due (Business) destinate agli operatori del car sharing e altrettante (Cargo) destinate a chi deve trasportare oggetti. Le prime consegne sono previste per il mese di settembre. I prezzi vanno dai 17.900 euro della Spring 45 CV Expression ai 19.900 della Spring 65 CV Extreme. Per i clienti professionali, invece, i prezzi partono dai 19.200 della 45 CV Business ai 19.900 della 65 CV Cargo. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 17-Apr-24 13:46

