Albania, Ciriani “Sensibile risparmio con utilizzo nave militare”

ROMA (ITALPRESS) – “La legge di ratifica del protocollo con l’Albania ha previsto gli stanziamenti necessari anche per il trasporto dei migranti dalle acque internazionali al porto dove ha sede la struttura con funzione di hotspot”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo al Question Time alla Camera. “In questa ottica la procedura di consultazione di mercato, costituirá una fase esplorativa e quindi non vincolante per il ministero dell’Interno, che si é riservato la facoltá di espletare altre procedure, nonchê di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato – ha aggiunto -, infatti, successivamente, nella fase operativa, é stata verificata la praticabilitá dell’impiego della nave della Marina Militare, soluzione che ha comportato un sensibile risparmio rispetto alle somme inizialmente preventivate. Ció vale anche per la nave Costiera che é stata utilizzata per il rientro in Italia dei 12 migranti”. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xc3/sat/red 23-Ott-24 15:51

