Albania, il Premier Rama riceve i vertici dell’agenzia Italpress

agenzia

TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – I vertici dell’agenzia Italpress sono stati ricevuti oggi a Tirana dal Premier dell’Albania Edi Rama. Durante il lungo incontro il direttore responsabile Gaspare Borsellino insieme al direttore editoriale Italo Cucci hanno illustrato al Premier Rama lo sviluppo di Italpress nei Paesi dei Balcani con una serie di accordi e partnership strategiche per continuare a crescere in questa importante area geopolitica. Si é discusso anche di alcune collaborazioni che vedranno protagonisti nei prossimi mesi l’agenzia Italpress ed il Governo albanese, su alcuni importanti settori come quelli del Turismo, dello Sport, dell’Ambiente e dell’Economia. Il Premier Rama ha apprezzato molto le iniziative messe in campo dall’Italpress nell’area dei Balcani ed ha auspicato una collaborazione su alcuni importanti tematiche come il Turismo, che vede una crescita costante in termini di flussi turistici verso il paese delle aquile, ed anche lo sport. A Maggio infatti il Giro d’Italia partirá da Durazzo e toccherá anche le citta di Valona e Tirana. – Foto Italpress – (ITALPRESS). gb/sat/red 27-Gen-25 16:29

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA