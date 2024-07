Banca del Fucino al fianco atleti paralimpici del Circolo Aniene Roma

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino ha siglato una partnership con lo storico Circolo Canottieri Aniene di Roma per supportare la preparazione tecnica degli atleti del settore agonistico paralimpico in occasione delle Paralimpiadi di Parigi 2024, che si terranno dal 28 agosto all’8 settembre 2024. La Banca del Fucino e il Circolo Canottieri Aniene condividono una lunga tradizione di sostegno allo sport e alla comunitá. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della collaborazione, mirata a promuovere l’inclusione e l’eccellenza nello sport. La squadra degli 8 atleti paralimpici del Circolo Aniene che parteciperá alle gare a Parigi é composta da Marius Bodgan Ciustea (canoa), Simone Ciulli (nuoto), Eleonora De Paolis (canoa), Luca Mazzone (ciclismo), Riccardo Menciotti (nuoto), Tommaso Schettino (canottaggio), Alessia Scortechini (nuoto) e Giacomo Perini (canottaggio). In particolare, Luca Mazzone rappresenterá l’Italia alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici e sará uno dei due portabandiera. Quest’iniziativa conferma l’impegno della Banca del Fucino a favore della sana competizione e riflette i valori di inclusione, determinazione e resilienza che la Banca del Fucino condivide con il mondo dello sport. “Siamo orgogliosi di sostenere gli straordinari risultati di alcuni dei piú bravi atleti paralimpici italiani, che hanno portato il nome dell’Italia ai vertici dello sport internazionale attraverso le loro eccezionali performance in diverse discipline. Accompagniamo la squadra del Circolo Aniene a Parigi tifando per loro ma soprattutto per gli importanti valori di impegno, dedizione, coraggio e abnegazione che lo sport rappresenta. Questi atleti eccezionali sono un modello per tutti”, ha dichiarato Francesco Maiolini, AD di Banca del Fucino. Il Circolo Canottieri Aniene é riconosciuto a Roma per i suoi successi sportivi e per il suo impegno nel promuovere una squadra di atleti che rappresentano il meglio dello sport olimpico e paralimpico italiano e ha visto la partecipazione di suoi atleti a ben 134 Olimpiadi. “Importante é partecipare, si dice, perchê la partecipazione é il presupposto per poter poi ambire ad un risultato vincente. I nostri ragazzi hanno fatto fin qui la loro parte e continueranno a farla fino in fondo. L’Aniene ha fatto la sua mettendo al loro servizio esperienza, competenza e mezzi, ma questi non ci sarebbero potuti essere se fossero mancate la generositá, la passione, la 2 capacitá di visione di partner come la Banca del Fucino. Agli uni e agli altri la nostra gratitudine”, ha dichiarato Massimo Fabbricini, presidente Circolo Canottieri Aniene. La Banca del Fucino invita tutti i propri clienti e la comunitá a seguire e sostenere gli atleti del CC Aniene durante le Paralimpiadi di Parigi 2024, celebrando insieme i valori dello sport e dell’inclusione. -foto ufficio stampa Banca del Fucino – (ITALPRESS). mgg/com 29-Lug-24 12:11

