Barelli rieletto presidente della Federnuoto

Sono stati 14.650 i voti favorevoli (77,70%) e 4.205 schede bianche (22,30%). ROMA (ITALPRESS) – Paolo Barelli é stato rieletto presidente della Federnuoto con 14.650 voti favorevoli (77,70%) e 4.205 schede bianche (22,30%). Per Barelli, che era l’unico candidato, si tratta del settimo mandato consecutivo. Per quanto riguarda il quorum costitutivo, erano presenti 707 societá di cui 263 in proprio e 444 rappresentate per delega, per un totale dell’81,45% delle societá aventi diritto. “Avremo altri quattro anni di lavoro per cercare di rincorrere altri successi e avere societá affiliate pimpanti, piene di partecipanti alle attivitá, sostegni e possibilitá per poter svolgere il lavoro in condizioni migliori di oggi”, le prime parole di Barelli dopo le rielezione. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/gm/red 07-Set-24 16:16

