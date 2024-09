Bayer festeggia 125 anni di storia in Italia

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Non era ancora terminato il 19° secolo quando Bayer approdava in Italia; da allora il matrimonio tra Bayer e la nazione é tra i piú solidi. “A questa storica ricorrenza abbiamo voluto dedicare la nostra campagna corporate 2024 che intende unire in modo immediato Bayer con il territorio locale, esprimendo cosí un forte concetto di italianitá”, afferma Fabio Minoli, Direttore delle relazioni esterne di Bayer Italia. La creativitá – messa a punto in collaborazione con YAM112003 – punta a coniugare il tradizionale logo Bayer con i colori verde, bianco e rosso che compongono la bandiera italiana e rappresentano, al tempo stesso, i tre settori in cui il Gruppo opera: l’agricoltura, i farmaci di automedicazione rappresentati dalle pillole (quest’anno ricorre anche il compleanno dell’Aspirina) e le red biotech, la nuova promettente frontiera dei medicinali salvavita. Per creare le immagini che compongono la cifra dell’anniversario “125” con i colori del tricolore si é ricorsi all’Intelligenza Artificiale, in modo da ottenere un perfetto equilibrio tra il brief e la leggibilitá dei numeri ottenuti. La declinazione della campagna é stata affidata a EssenceMediacom con un ricco e diversificato piano media, che comprende i web magazine nazionali, le piattaforme di breaking news piú seguite, i social media, le testate di settore e i giornali di oltre 50 cittá italiane per assicurare una diffusione capillare del messaggio e raggiungere agricoltori, medici, farmacisti e soprattutto i cittadini di tutto il Paese. Bayer Italia raggiunge circa un miliardo di fatturato con oltre 1200 dipendenti. Allo storico palazzo direzionale di Milano, in viale Certosa, sede commerciale delle tre divisioni – Pharmaceuticals, Consumer Health e Crop Science – si aggiunge nell’hinterland lo stabilimento farmaceutico di Garbagnate Milanese tra i piú avanzati al mondo, specializzato nella produzione e confezionamento di farmaci in forma solida, compresse e microcapsule distribuite sia in Italia che all’estero. Per l’area agricoltura, Bayer Italia conta centri di ricerca e sviluppo in tutto il Paese ed un centro produttivo nella provincia di Ancona. – foto ufficio stampa Bayer – (ITALPRESS). fsc/com 19-Set-24 10:33

