Calderone “Servono competenze per i lavori del futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Il G7 lavoro parte dall’osservazione di quanto sta cambiando il mondo del lavoro anche per effetto delle transizioni che sono in corso a partire dall’impatto con l’Intelligenza Artificiale”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ospite di Radio24. “La grande cifra distintiva di questo G7 é la visione del futuro, l’accompagnamento al futuro che va fatto con consapevolezza, la tecnologia accompagna il lavoro non lo distrugge – ha aggiunto – il mondo del lavoro sta cambiando, ruota intorno all’innovazione tecnologia e green, le transizioni cambiano anche le necessitá delle aziende, c’é la necessitá di avere lavoratori con competenze per i lavori del futuro e su questo si costruisce un piano di azione, l’intelligenza artificiale deve avere come riferimento una visione umano centrica, e, infine, in una societá che invecchia, dove cambiano i bisogni, si deve guardare ad un futuro con un invecchiamento attivo”. – foto Ipa – (ITALPRESS). xc3/vbo/red 11-Set-24 09:33

