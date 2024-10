ComoLake Awards, Cabolo Interview Kit vince premio innovazione per P.A.

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Cabolo Interview Kit del gruppo Cedat 85 ha vinto il premio “ComoLake award 2024” per la categoria “pubblica amministrazione”, ed é stato riconosciuto come soluzione virtuosa di applicazione dell’intelligenza artificiale nella resocontazione, ricerca e archiviazione di atti e comunicazioni nel settore giudiziario e delle forze dell’ordine. Quest’innovativa tecnologia ha ricevuto il premio per la sua capacitá di applicare l’IA alla trascrizione e traduzione simultanea in vari contesti della P.A., in tempo reale e in modo protetto. Cabolo Interview Kit é un sistema unico nel suo genere che, sfruttando l’intelligenza artificiale, trascrive e traduce in tempo reale fino a 60 lingue diverse, il tutto senza necessitá di connessione a Internet, a cloud o a server esterni. Questa caratteristica garantisce massima sicurezza e riservatezza, aspetti cruciali per le istituzioni pubbliche, specialmente in ambito giudiziario. Il sistema opera completamente offline, con crittografia a 4096 bit e watermark con firma digitale, assicurando l’integritá e l’autenticitá delle registrazioni ai sensi del Regolamento europeo eIDAS/eIDAS2. “Questo premio conferma il contributo di Cabolo Interview Kit per rendere piú efficiente la pubblica amministrazione – afferma Gianfranco Mazzoccoli, CEO e fondatore del gruppo Cedat 85. La nostra tecnologia – ha detto l’imprenditore intervenendo al panel sulla P.A. durante ComoLake 2024 – permette di ridurre la burocrazia e ottenere un significativo risparmio di costi e tempi. Contemporaneamente garantisce autenticitá, confidenzialitá, efficienza e sicurezza nella gestione dei dati, elementi essenziali per la P.A., soprattutto in contesti delicati come interrogatori e udienze”. L’impatto di Cabolo nella pubblica amministrazione si manifesta attraverso diverse configurazioni, di cui la piú rilevante é proprio Cabolo Interview Kit: con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, viene utilizzato durante udienze, interrogatori e dibattimenti giudiziari, e garantisce la massima riservatezza e sicurezza dei dati sensibili. Nel nostro Paese si volgono mediamente 2.300 interrogatori al giorno. Il sistema é in grado di registrare audio e video ovunque, senza difficoltá di configurazione e senza necessitá di connessione, riconoscendo oltre 40 lingue e traducendone, anche in tempo reale, oltre 60. L’adozione di Cabolo®? Interview Kit ha portato a notevoli miglioramenti nell’efficienza del sistema giudiziario, tanto da risolvere i problemi e rispondere alle diverse esigenze operative dei reparti delle Forze dell’Ordine. Digital4Democracy é, invece, la soluzione di Cedat 85 dedicata alla P.A., che offre streaming live, verbalizzazione automatica, archiviazione multimediale e condivisione sui social dei Consigli comunali e regionali, e delle assemblee svolte dalla pubblica amministrazione, migliorando l’accessibilitá per tutti i cittadini. Negli anni questo sistema é stato adottato da oltre 300 comuni e 5 consigli regionali. Dal 2015 viene utilizzato alla Camera dei deputati e nel 2022 é approdato al Parlamento Europeo. Ad oggi utilizzano questa tecnologia anche il Parlamento scozzese, la British Library (Biblioteca Nazionale del Regno Unito) e il Parlamento tirolese. “Tutti i soggetti pubblici e privati che utilizzano Cabolo Interview Kit – conclude Mazzoccoli – hanno ben compreso il suo potenziale nel migliorare la comunicazione e la trasparenza nelle istituzioni pubbliche, offrendo un insieme di soluzioni all’avanguardia per la gestione efficiente e sicura delle attivitá giudiziarie e investigative, oltre a quelle amministrative e comunicative. Questa tecnologia non solo aumenta l’efficienza, ma contribuisce anche a rendere i processi giudiziari piú equi, tutelando al contempo i diritti e la privacy degli individui coinvolti”. -foto ufficio stampa SEC Newgate Italia – (ITALPRESS). mgg/com 18-Ott-24 13:23

