Conclusa seconda tappa milanese del roadshow della nuova Lancia Ypsilon

TORINO (ITALPRESS) – Lo scorso week-end il roadshow della Nuova Lancia Ypsilon ha toccato per la seconda volta la cittá di Milano, riscuotendo un grande successo tra residenti e turisti provenienti da tutto il mondo. In particolare, l’elegante flotta composta da dieci esemplari, in configurazione ibrida ed elettrica, ha attraversato le vie piú iconiche della cittá e toccato i quartieri piú innovativi e sostenibili. Suggestivo il passaggio della nuova vettura vicino al Museo del Novecento e alla Pinacoteca di Brera, confermandosi un autentico “capolavoro in movimento”, in termini di bellezza, design senza tempo ed eleganza, proprio come é apparsa lo scorso giugno nello spot di lancio dell’intera gamma, dove il suo essere classico e moderno al contempo veniva raccontato attraverso alcune opere d’arte iconiche della storia dell’arte italiana. del resto, con la sua classe innata, la nuova vettura affascina un pubblico interessato al bello, allo stile e all’innovazione, attenta alle tematiche ambientali e sensibile all’eleganza italiana. “La Nuova Lancia Ypsilon rappresenta un’autentica opera d’arte in movimento, un’icona di eleganza italiana che unisce tradizione e innovazione. Siamo orgogliosi di portare questa esperienza unica nelle strade di Milano, un palcoscenico perfetto per celebrare il design senza tempo, la sostenibilitá e la tecnologia avanzata del nostro nuovo modello. Sono gli stessi valori che da 118 anni guidano il marchio e con i quali affronteremo le sfide della mobilitá di domani” dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 16-Dic-24 16:26

