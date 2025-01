Concluso un anno di importanti risultati per il Gruppo Toyota

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Un 2024 di successi e di importanti risultati per il Gruppo Toyota in Italia. In un mercato dell’auto pressochê stabile rispetto allo scorso anno, il Gruppo Toyota conferma posizioni da leader grazie al contributo di modelli di successo come Aygo X, Yaris Cross, Corolla Cross, il nuovo Toyota C-HR e il nuovo Lexus LBX. I Marchi Toyota e Lexus hanno complessivamente realizzato oltre 135.000 immatricolazioni, raggiungendo una quota di mercato del 7,7%. Nel dettaglio, Toyota é il primo importatore sul mercato totale e nelle Passenger Car grazie ad oltre 123.000 immatricolazioni consolidando una quota record del 7.9% e nel canale dei privati raggiunge una quota del 9,7%. Risultati raggiunti grazie al contributo determinante di tutti i modelli dell’ampia gamma Toyota e specialmente grazie alla performance dei modelli della piattaforma TNGA-B con oltre il 10% di quota nei rispettivi segmenti – Aygo X, Yaris e Yaris Cross. A ulteriore conferma, Toyota si posiziona al secondo posto nel segmento C SUV grazie a Corolla Cross e Toyota C-HR. In particolare evidenza, il nuovo Toyota C-HR, disponibile dal 2024 anche in motorizzazione Plug-in Hybrid, con oltre 16.000 immatricolazioni entra stabilmente nella TOP3 del segmento C-SUV. E nel 2025 sará ancora sotto i riflettori grazie all’efficienza e ai vantaggi del motore Plug-in Hybrid Toyota con sistema ibrido di 5a generazione e quasi 100km di autonomia elettrica in ciclo urbano. Nell’alimentazione Full Hybrid, Toyota guida il mercato con oltre il 50% di quota grazie ai modelli di successo come Yaris, Yaris Cross e il nuovo Toyota C-HR, che si posizionano ai primi tre posti relativamente a questa alimentazione. In un mercato premium contraddistinto da una crescita rispetto al 2023, il marchio Lexus chiude l’anno con circa 6.100 immatricolazioni (+62% vs. 2023), il risultato migliore di sempre in Italia, pari ad una quota di mercato del 2,1% (+0,8% vs 2023). Con una gamma 100% elettrificata ed una mix di oltre il 16% di motorizzazioni Plug-in Hybrid, superiore alla media del mercato premium, Lexus si conferma particolarmente apprezzata dalla clientela privata, canale sul quale confluiscono oltre il 55% delle immatricolazioni. ll nuovo Lexus LBX, crossover Full Hybrid che introduce il brand nel segmento B SUV premium, ha ottenuto riscontri molto positivi dal mercato contribuendo significativamente al record storico per Lexus, con oltre 2700 immatricolazioni nel 2024, e portando al Brand nuovi clienti grazie al 70% di vendite “di conquista” cioé ad acquirenti che non erano giá clienti Lexus. Anche Lexus NX ha dato un contributo fondamentale ai risultati annuali di Lexus, con circa 2.100 vetture immatricolate e un’ottima performance della motorizzazione Plug-in Hybrid – sintesi perfetta tra efficienza, piacere di giuda e sostenibilitá – scelta da circa il 40% dei clienti (nettamente superiore alla mix media del mercato), rappresentando al meglio l’impegno di Lexus nel mercato dei SUV e l’approccio pioneristico e multi-tecnologico del brand. Toyota si é distinta particolarmente anche nei veicoli commerciali con il brand Toyota Professional che ha chiuso un 2024 di grande successo, con oltre 6.700 immatricolazioni e una quota record del 3,6% nei commerciali leggeri. Il contributo maggiore arriva dalla famiglia PROACE, che ha registrato una crescita dei volumi del 25% rispetto allo scorso anno. “Il 2024 é stato un anno di grandi successi che ha confermato la giusta direzione della strategia di Toyota, basata su un’offerta multi-tecnologica e prodotti elettrificati con caratteristiche che rispondono perfettamente a quanto oggi chiede il mercato. L’obiettivo é permettere a tutti di muoversi agevolmente, in modo sostenibile e sicuro, senza lasciare indietro nessuno. Risultati raggiunti anche grazie alle importanti novitá di prodotto di Toyota, Lexus e Toyota Professional, alle innovative soluzioni di finanziamento, noleggio, assicurazione e connettivitá offerte dalle societá Gruppo: Toyota Financial Service, Kinto e TIS And-E. Queste soluzioni sono da anni molto apprezzate dai clienti, in particolare i programmi del mondo WeHybrid® che incentiva ad utilizzare al meglio la tecnologia Full Hybrid e Plug-in Hybrid” dichiara Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia. “Guardando al 2025, abbiamo l’ambizione di consolidare la nostra crescita e la nostra offerta multi-tecnologica, dal Full Hybrid al Plug-in Hybrid, ormai maturo per conquistare maggiori quote di mercato, passando anche per il Full Electric fino all’idrogeno. Questo sará possibile, come sempre, grazie al lavoro sul territorio dei Partner della Rete Toyota e Lexus e all’approccio di gruppo, che ci permette di offrire soluzioni complete attorno ai nostri prodotti, consolidando la fiducia dei nostri clienti e conquistandone di nuovi” conclude Santilli. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 08-Gen-25 14:05

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA