Conte a Meloni “Guerra civile scatenata da maggioranza”

ROMA (ITALPRESS) – “Lei ieri ha accusato le opposizioni di provocare una guerra civile. È il caso di smetterla con questo finto vittimismo, la guerra civile l’avete scatenata voi parlamentari di maggioranza in quest’Aula con un pestaggio in piena regola, aggredendo il nostro Leonardo Donno, e lei non ha avuto la responsabilitá di condannare questa vile aggressione: anche oggi ha perso questa occasione”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in Aula alla Camera, durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xi2/sat/red 26-Giu-24 17:01

