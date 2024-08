Dubai al centro della nuova Via del Cotone: parola agli esperti

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Dieci mesi fa, al vertice del G20 in India, é stato annunciato un corridoio economico, noto come IMEC (corridoio economico India-Medio Oriente-Europa), e soprannominato “La Via del Cotone”. Questo ambizioso progetto mira a rivoluzionare il commercio tra Asia, Medio Oriente ed Europa, con Dubai pronta a fungere da hub centrale in questo nuovo schema globale. La Via del Cotone prevede la creazione di infrastrutture fondamentali per collegare i continenti. I porti di Fujairah, Jebel Ali e Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti emergono come pilastri portuali principali, con Jebel Ali in particolare che si conferma come uno dei porti piú dinamici a livello mondiale. Daniele Pescara, esperto di internazionalizzazione d’impresa a Dubai, sottolinea l’importanza della cittá nel progetto: “Dubai é giá il principale hub logistico che collega l’Europa al Medio Oriente e l’IMEC rafforzerá ulteriormente il suo ruolo, attirando investimenti e nuove opportunitá economiche per gli imprenditori”. L’iniziativa IMEC mira a potenziare la connettivitá attraverso infrastrutture innovative come collegamenti ferroviari e stradali, linee marittime e cavi di trasmissione dati ad alta velocitá. “Questo porterá a una riduzione dei costi di trasporto e a un incremento dell’efficienza: vantaggi che Dubai metterá in campo a favore delle imprese”, aggiunge Pescara. Dubai si colloca in una posizione strategica e delicata nel contesto geopolitico attuale. Sebbene alcune regioni del Medio Oriente siano caratterizzate da tensioni e conflitti, Dubai rimane al di fuori di tali dinamiche, garantendo cosí la propria stabilitá e importanza per il nuovo corridoio. Marco Carnelos, esperto di geopolitica, analizza la situazione e afferma: “Nonostante i conflitti mediorientali, Dubai e gli Emirati godono di una posizione geograficamente e politicamente privilegiata”. Il progetto Cotton Route appare anche come un contrappeso all’iniziativa cinese Belt and Road. Carnelos osserva che “mentre la BRI ha giá rimodellato il panorama economico di molti paesi, l’IMEC rappresenta un nuovo percorso che potrebbe bilanciare l’influenza della Cina nella regione”. Nonostante le sfide, l’ambizione di ridurre i tempi di transito delle merci dall’India all’Europa sottolinea l’importanza di questo progetto per il futuro del commercio mondiale. Il successo della Via del Cotone dipenderá dalla capacitá di gestire dinamiche geopolitiche complesse e dalla realizzazione pratica delle sue promesse infrastrutturali. Dubai si trova al centro di questa scena in evoluzione, pronta a svolgere un ruolo cruciale nel plasmare il futuro economico della regione e oltre. -foto ufficio stampa Daniele Pescara – (ITALPRESS). mgg/com 01-Ago-24 12:04

