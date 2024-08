Due legni, ma nessun gol e Cagliari-Roma finisce 0-0

agenzia

Dybala in campo per una ventina di minuti CAGLIARI (ITALPRESS) – Con Dybala in campo per poco piú di venti minuti, la Roma non va oltre lo 0-0 in casa del Cagliari all’esordio stagionale in campionato. Senza la qualitá dell’argentino – al centro delle voci su un trasferimento in Arabia Saudita – De Rossi si affida dal 1′ ai nuovi acquisti Le Fee, Soulé e Dovbyk. Nel primo tempo peró l’unico brivido offensivo della Roma é uno stop sbagliato di Scuffet che recupera appena in tempo per evitare l’autogol alla mezz’ora. Molto piú sbarazzino il Cagliari. Al 41′ Marin ci prova dalla distanza, ma trova l’attenta risposta di Svilar. Quattro minuti dopo é Piccoli a tentare il tiro da fuori area, ma in questo caso la conclusione é fuori misura. Per la prima parata di Scuffet bisogna aspettare il 48′ e il sinistro sul primo palo di Soulé: l’estremo difensore sardo fa buona guardia. Al 55′ la Roma sfiora l’1-0. Zalewski scarica dalla destra, Dovbyk fa velo per Pellegrini, ma sul tiro a botta sicura del capitano giallorosso c’é l’intervento prodigioso di Scuffet. Il Cagliari torna a farsi vedere al 59′: Luvumbo col doppio passo trova lo spazio per il cross, Marin con la volêe non inquadra lo specchio. La prima mossa di De Rossi é Baldanzi per Le Fee. Al 69′ invece é il turno di Dybala che prende il posto di Zalewski. Con l’argentino in campo la Roma sposta Soulé a sinistra e Baldanzi tra le linee. La Joya accende subito la luce: cross al 79′ per Dovbyk che prende posizione ma di testa colpisce solo la traversa. La seconda traversa la colpisce il Cagliari: Marin calcia dal limite, Svilar smanaccia sul legno, poi Piccoli é impreciso. Nel finale di fuoco c’é spazio per una parata di Scuffet su Dovbyk con gol annullato per fuorigioco a Pellegrini sul tap in e per una serie continui di capovolgimenti di fronte. Alla fine il risultato non cambia: nel prossimo turno Cagliari e Roma ospiteranno rispettivamente Como ed Empoli. Ci sará Dybala? – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/ari/red 18-Ago-24 22:52

