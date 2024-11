EQUtv per la prima volta media partner di Fieracavalli

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – EQUtv, l’emittente televisiva visibile sul canale 151 del digitale terrestre, sulla piattaforma SKY al canale 220 e su quella di tivúsat al canale 51, per la prima volta sará media partner di Fieracavalli 2024, la kermesse dedicata ai cavalli e all’equitazione, giunta alla sua 126^ edizione, che si terrá a Verona da oggi, giovedí 7, a domenica 10 novembre. Il canale tematico sul mondo del cavallo é pronto con una produzione composta da 12 telecamere fisse e mobili e una squadra di trenta persone tra giornalisti, operatori e tecnici di produzione. All’interno del Padiglione 2 del Masaf e dedicato al cavallo da sella italiano, verrá allestito uno studio TV in cui si avvicenderanno le istituzioni, i personaggi piú noti e gli ospiti che presenzieranno la fiera, mentre due troupe esploreranno ogni angolo dei dodici padiglioni per raccontare in diretta ai telespettatori le novitá, i convegni promossi dal Masaf, gli spettacoli organizzati dalle oltre 700 aziende espositrici. In aggiunta, le telecamere di EQUtv racconteranno nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 le finali del circuito allevatoriale del Masaf per i cavalli di 3 anni con le prove di obbedienza e andature, morfologia e salto in libertá. Ma c’é un’altra novitá da parte di EQUtv: a Fieracavalli nascerá, in collaborazione con U-Black, il primo Podcast di EQUtv, un nuovo prodotto editoriale che condotto dal direttore di rete Giovanni Bruno, e dal vice-direttore di rete Eugenio De Paoli, dal "glass" situato nell’area A situato all’ingresso della Fiera. Da qui si condivideranno con gli utenti di Spotify, di Youtube e del canale TV tutti i contenuti della fiera in modo informale coinvolgendo i vip e i personaggi legati al mondo del cavallo. E non é ancora finita. L’offerta di EQUtv a Fieracavalli si arricchisce di nuovi contenuti sportivi: dal Padiglione 8 verranno trasmesse in differita di 24 ore le principali gare internazionali di Jumping Verona. La programmazione prevede per venerdí 8 la spettacolare categoria a tempo da 1.55 metri con Jump-Off (competition 3) e il piccolo Gran Premio (competition 5) di sabato 9 con 120.000 euro di montepremi. La spettacolare ‘FEI World Cup’ di salto ostacoli, invece, sará analizzata in studio con un’ampie sintesi la settimana successiva nella trasmissione “Campo Ostacoli”. EQUtv sará presente anche al Padiglione 4 e metterá a disposizione dei visitatori l’apprezzatissimo selfie booth e tanti gadget. Inoltre, a chiudere tutte queste novitá, ecco il docu-film “Io Sono Varenne – il figlio del vento”, la prima produzione originale di EQUtv che ritorna sullo schermo e in esclusiva per Fieracavalli dopo il successo della scorsa primavera. La storia e le gesta sportive del piú grande cavallo trottatore di tutti i tempi, narrate dall’inconfondibile voce di Luca Ward, é in programmazione alla Sala Mascagni nei seguenti giorni ed orari: giovedí, venerdí e sabato alle ore 14:00 e alle ore 19:00, mentre domenica alle ore 11:00 e alle ore 14:00. – foto ufficio stampa Snaitech – (ITALPRESS). fsc/com 07-Nov-24 12:02

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA