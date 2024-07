Exelentia, in Vaticano navetta elettrica per persone a mobilitá ridotta

agenzia

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Exelentia supporta lo Stato della Cittá del Vaticano nella sua transizione verso la mobilitá sostenibile. L’azienda specializzata in NEV, veicoli di prossimitá a zero emissioni, ha consegnato al Governatorato dello Stato della Cittá del Vaticano una navetta elettrica ad otto posti omologata per la circolazione su strada ed equipaggiata con un allestimento specifico che consente il trasporto di una carrozzina per persone a mobilitá ridotta. Si tratta, nello specifico, di una navetta Melex. La fornitura é parte della strategia di decarbonizzazione dello Stato della Cittá del Vaticano, che mira a rendere la propria flotta neutrale dal punto di vista ambientale entro il 2030. Exelentia fornirá al Governatorato dei veicoli elettrici di prossimitá, destinati sia al trasporto di persone sia alla logistica all’interno del territorio dello Stato che delle zone extraterritoriali. Il primo veicolo ad essere consegnato oggi é una novitá assoluta per il mercato europeo: una navetta elettrica ad otto posti omologata per la circolazione su strada equipaggiata con un allestimento specifico che consente il trasporto di una carrozzina, diventando in tale configurazione un veicolo a sei posti piú la persona a mobilitá ridotta. Il veicolo prescelto é un Melex con dotazioni che ne permettono l’omologazione per uso stradale. Una “prima” frutto dell’impegno di Exelentia nel processo di studio, realizzazione ed omologazione di soluzioni innovative dedicate alla mobilitá sostenibile. “È un grande onore per Exelentia supportare il Governatorato dello Stato della Citta del Vaticano nel piando di riduzione delle emissioni generate dai veicoli stradali. Un impegno che Exelentia ha assunto con entusiasmo, nello spirito della sostenibilitá e della difesa dell’ambiente che é parte integrante del DNA aziendale. E soprattutto un impegno con il quale l’intero team Exelentia mette in atto l’invito di papa Francesco alla cura del creato, invito contenuto nell’enciclica Laudato Si’ a cui é necessario ispirare il proprio operato in favore di una sostenibilitá piú profonda, quella della cura appunto”, afferma Giovanni Zappia, owner di Exelentia. – Foto ufficio stampa Exelentia – (ITALPRESS). sat/com 10-Lug-24 18:01

