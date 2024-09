Fontana “Non possiamo rassegnarci a guerre, unire forze per la pace”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Non possiamo rassegnarci a vivere in un mondo in cui guerre, conflitti e diseguaglianze ledono la dignitá della persona umana e l’identitá dei popoli: unire le forze per conseguire la pace e il rispetto reciproco é un obiettivo fondamentale”. Cosí il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso della cerimonia inaugurale del G7 Parlamenti. “Il G7 non si é mai concepito come un circolo ristretto, ma come un catalizzatore a livello globale delle risorse politiche ed economiche per accrescere il livello di sicurezza e di benessere in tutto il mondo, anche in virtú della sinergia strettissima instaurata con l’Unione europea. Il versante parlamentare del G7 puó senz’altro contribuire a sottolineare questa attitudine e a renderne maggiormente consapevoli gli interlocutori politici degli altri Paesi”, aggiunge. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xb1/fsc/red 05-Set-24 20:45

