G7, Piantedosi “La cornice di sicurezza é stata esemplare”

ROMA (ITALPRESS) – “Era sicuramente impegnativo, é una delle poche volte in cui un grande evento viene organizzato in un contesto di quella portata, che interessava addirittura piú province. È stata una bella cartolina dell’Italia nel mondo anche da questo punto di vista: la cornice di sicurezza é stata esemplare, circa 8 mila uomini delle forze dell’ordine e delle forze armate. Siamo soddisfatti anche da questo punto di vista”. Lo dice al Tg1 il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in merito al G7 che si é svolto in Puglia. E sulle decisioni relative alla lotta ai trafficanti di esseri umani ha spiegato: “L’Italia ha una grande esperienza di indagini finanziarie. Seguire gli interessi economici delle grandi consorterie criminali che sono anche dietro i traffici di esseri umani potrá essere la carta vincente”. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/red 16-Giu-24 20:24

