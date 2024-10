Giorgetti “Soddisfazione avanzo primario positivo, debito un fardello”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Noi quest’anno realizziamo un indebitamento, un deficit ben inferiore a quello che era stato promesso e dichiarato, che molti ritenevano irraggiungibile, del 4,3%. Chiuderemo al 3,8%, vale qualcosa? Eccome se vale. Perchê sotto quel 3,8% c’é un dato ancora piú importante. Ieri in Commissione ho detto che l’avanzo primario non é un obiettivo economico, é un obiettivo prima di tutto morale, cioé di non creare per nostra responsabilitá nuovo debito rispetto al debito che abbiamo ereditato. E quindi, il fatto che si chiuda o si possa chiudere il 2024 con un avanzo primario positivo é qualcosa che a me soddisfa moralmente, prima ancora che politicamente e prima ancora che economicamente”. Cosí il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in aula alla Camera in replica alla discussione sul Psb. “Il problema vero che abbiamo in Italia é il debito. Noi affrontiamo ogni manovra di bilancio con un fardello del debito pubblico che ormai ha raggiunto i 3.000 miliardi, con i relativi oneri e interessi. Allora, quando io, come una specie di mantra, continuano a ripetere prudenza, responsabilitá, cautela, qualcuno dice: ma questo qui forse ha il disco rotto. No, non é un disco rotto perchê io voglio costruire una credibilitá a questo Governo, a questo Paese che ci permetta, come ci ha permesso, di abbassare lo spread sul debito pubblico italiano. E cosa significa abbassare di 100 punti base lo spread? Basta fare un calcolo matematico sull’ammontare del debito pubblico italiano, in termini di risparmio di oneri finanziari che si possono mettere a disposizione, come ossigeno puro per le famiglie e per le imprese”, ha concluso il ministro. (ITALPRESS). -Foto: Agenzia Fotogramma- ads/r 09-Ott-24 13:38

