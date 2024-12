Il Bologna torna a sorridere, 3-0 al Venezia

agenzia

Ndoye e Orsolini, con l’ausilio di due rigore, firmano il successo sui lagunari BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna torna a sorridere grazie al 3-0 rifilato al Venezia. Vittoria fondamentale per gli uomini di Vincenzo Italiano, decisiva la doppietta di Ndoye e la rete di Orsolini: i felsinei mantengono l’imbattibilitá interna e salgono a quota 21 punti in classifica. Prosegue il momento negativo per il Venezia, alla decima sconfitta stagionale, la quarta consecutiva: 8 punti in classifica per i lagunari che dovranno assolutamente vincere lo scontro salvezza col Como. Ritmi alti, partita ruvida, ma soprattutto la volontá di dare una svolta immediata al match. La squadra di Italiano ha voluto sin da subito cancellare il 3-0 incassato contro la Lazio, la prima occasione é stata quella costruita da Freuler, una conclusione dalla distanza intercettata senza problemi da Stankovic. L’episodio che ha cambiato l’inerzia del primo tempo é arrivato al 19′ quando Haps ha trattenuto Ndoye in area di rigore: dal dischetto si é presentato lo svizzero che ha spiazzato l’estremo difensore dei veneti. La squadra di Di Francesco, reduce da tre sconfitte consecutive, ha abbozzato una timida reazione con la conclusione di Nicolussi Caviglia terminata peró alta. I padroni di casa hanno vissuto piú sulle fiammate, clamorosa l’occasione non sfruttata da Karlsson nella ripresa, quasi un rigore in movimento fallito dal numero 10 dei felsinei. Al 4′ della ripresa De Silvestri é stato costretto ad uscire a causa di uno scontro di gioco con Oristanio. Al 22′ della ripresa Massimi ha concesso un altro calcio di rigore ai padroni di casa dopo l’on field review per un contrasto in area tra Idzes e Dallinga: dal dischetto Orsolini ha firmato la rete del 2-0 spianando la strada anche alla doppietta di Ndoye, arrivata due minuti piú tardi sempre su assist del neo entrato. L’unico lampo degli ospiti é arrivato da Pohjanpalo, ma il tiro del finlandese é stato neutralizzato da Skorupski. Ottima vittoria per i rossoblú che nel prossimo turno andranno in casa della Juventus ritrovando Thiago Motta, l’allenatore che firmó la splendida cavalcata dello scorso anno. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/glb/red 30-Nov-24 22:48

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA