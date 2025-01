Incendi a Los Angeles, almeno 11 i morti

agenzia

LOS ANGELES (ITALPRESS) – Sale a 11 il bilancio delle vittime degli incendi nella contea di Los Angeles, secondo quanto riportano i media statunitensi. Piú di 10.000 edifici sono stati distrutti e oltre 14.000 ettari sono andati in fumo. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, come riferisce Palazzo Chigi, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, al quale ha voluto anzitutto esprimere i sentimenti di solidarietá suoi personali e del Governo italiano per le terribili devastazioni causate dagli incendi in California. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mgg/red 11-Gen-25 09:19

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA