Intelligenza artificiale, Siri “Essere umano deve restare al centro”

ROMA (ITALPRESS) – “Perchê non mi piaccio? Perchê non mi fido dei politici? Perchê non siamo felici?”. Sono solo alcuni dei quesiti cui Armando Siri, consigliere economico del vicepremier Matteo Salvini ed ex sottosegretario ai Trasporti, prova a dare un proprio punto di vista nel suo ultimo libro, intitolato “A tutto c’é un perchê. Le 99 risposte che l’intelligenza artificiale non ti puó dare”. L’esponente leghista, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress, parte dal libro per tracciare una sua visione a tutto tondo non solo dell’impatto dell’intelligenza artificiale sull’essere umano, ma anche dell’avvento bis di Donald Trump alla Casa Bianca e sulla situazione dei trasporti in Italia. Le risposte che Siri cerca di dare nel libro sono prevalentemente di carattere esistenziale, ma c’é una grande attenzione all’attualitá e alla dimensione sociale. L’ex sottosegretario sottolinea come “il libro sia un manualetto in cui ogni domanda e risposta occupa in media una pagina o poco piú. Tutto é partito da una suggestione ricevuta dai ragazzi della scuola di formazione politica: gran parte dei quesiti non c’entra nulla con la politica, anche se alla fine si potrebbe dire che tutto é politica, ma si tratta piuttosto di domande di carattere sia personale che sociale”. Curiosa anche la scelta del numero 99, motivata dallo stesso Siri con la volontá di “dire che non si puó rispondere a tutto, ma ci si puó chiedere di tutto: chi legge si accorgerá che c’é sempre un buon motivo per continuare a leggere”. Al centro del libro c’é naturalmente l’intelligenza artificiale, ormai diffusa e in lungo e in largo ma pur sempre tema di dibattito tra chi ne percepisce gli effetti positivi e chi la teme. Il consigliere di Salvini si sofferma sull’approccio diverso tra giovani e meno giovani: “Per un ragazzo di 15, 16, 17 anni l’intelligenza artificiale é un modo abbastanza facile per risolvere i problemi, mentre un uomo adulto la vede con piú inquietudine: nessuna macchina puó essere intelligente ma solo efficiente, quindi c’é giá un equivoco di base, ovvero voler consegnare all’esterno facoltá esclusive all’essere umano. È rischioso delegare troppe funzioni all’algoritmo”. Per quanto riguarda il ritorno alla presidenza Usa di Trump, Siri focalizza l’attenzione su un aspetto a suo dire curioso: “Il 99% dei miliardari presenti al suo insediamento erano quelli che fino a poco prima gli avevano fatto la guerra, ad esempio bloccando i suoi post sui vari social, mentre ora sono tornati a corte nel vederlo con un ruolo di governo”. La forza del tycoon, secondo l’esponente leghista, é stata quella di “portare avanti la sua visione del mondo, che é stata premiata dal popolo americano”. Guardando al versante italiano, l’aspetto al centro della riflessione di Siri é quello del trasporto ferroviario, finito al centro delle cronache recenti sia per i ritardi che per i presunti sabotaggi: “Gli ultimi episodi sui treni sono legati ad attivitá ai limiti del criminale – sottolinea -. È chiaro che la rete ferroviaria é abbastanza obsoleta, ma dall’arrivo di Salvini al ministero sono stati fatti una serie di investimenti”. – Foto Italpress – (ITALPRESS). xd8/sat/red 22-Gen-25 19:16

