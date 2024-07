Intesa Sanpaolo, nuovo accordo con Mooney per i prelievi gratuiti

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo amplia la possibilitá per i propri clienti di prelevare gratuitamente su tutto il territorio nazionale, “in modo comodo e sicuro, presso i punti vendita abilitati della rete di prossimitá Mooney, unica in Italia per diffusione e per gamma di servizi offerti ai cittadini, che affianca quella delle filiali e degli ATM del Gruppo bancario”, si legge in una nota. Grazie al nuovo accordo, fino al 30 giugno 2025 é possibile prelevare gratuitamente fino a 250 euro al giorno per tutti i possessori di carte di debito fisiche emesse dal Gruppo Intesa Sanpaolo – Intesa Sanpaolo, isybank, Intesa Sanpaolo Private Banking e Fideuram – dotate dei circuiti Maestro, Mastercard, Visa e Visa Electron. Il servizio é disponibile presso tutti gli esercizi Mooney abilitati – tabacchi, bar ed edicole – esibendo la tessera sanitaria per consentire la lettura elettronica del codice fiscale. Attraverso il network Mooney, i clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo possono contare su un maggior numero di attivitá aperte anche in orari prolungati, “presso le quali accedere in modo semplice, veloce e sicuro a un’ampia gamma di operazioni di pagamento, come bollette, ricariche di carte prepagate e telefoniche, e servizi come bonifici e MAV”. L’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati é disponibile sull’App Mooney e sui siti web mooney.it e intesasanpaolo.com. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 24-Lug-24 11:08

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA