Italiano “Alzare il livello, col Lille ci proveremo”

Il tecnico del Bologna: “Si puó superare il turno, dobbiamo andare forte” BOLOGNA (ITALPRESS) – “Domani é molto importante, restano 4 partite e 12 punti a dispisizione: si puó superare il turno, ci siamo ancora dentro e dobbiamo cercare di fare punti per poi giocare le prossime partite, sapendo che sono montagne da scalare. Domani ci proveremo con tutti i nostri mezzi”. Lo ha detto il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida del Dall’Ara di Champions League contro i francesi del Lille. “Il Lille é una squadra composta da calciatori forti e di livello, che in questo momento stanno facendo bene in campionato e Champions – ha aggiunto l’allenatore dei rossoblu, che schierará domani in porta regolarmente Skorupski – Sará una partita tostissima anche per come giocano, non fanno calcoli e sono aggressivi, mi aspetto una squadra sulla falsariga di quelle che abbiamo incontrato. Anche noi dobbiamo alzare il livello, ci siamo resi conto che deve essere altissimo per affrontare queste squadre”. Per l’ex mister della Fiorentina, infine, non deve esserci spazio per pensieri riguardanti il campionato: “Per me conta solo domani, c’é stanchezza per la partita con la Lazio ma dobbiamo andare forte”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 26-Nov-24 15:29

