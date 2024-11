Juric “Nessun passo indietro, ho la coscienza pulita”

agenzia

“Dybala non ci sará, nessun litigio con Hummels”, le parole del tecnico della Roma alla vigilia del match con il Bologna ROMA (ITALPRESS) – “Dybala non ci sará, ha avuto un fastidio. Non proprio un infortunio, un fastidio. Un po’ lo ha avvertito in Belgio, ieri si é allenato ma sentiva questo fastidio. Su Pellegrini devo ancora riflettere se giocherá o meno”. Queste le parole dell’allenatore della Roma, Ivan Juric, alla vigilia della sfida contro il Bologna, in merito alle condizioni di Paulo Dybala. Poi su Hummels: “Non c’é mai stato un litigio: é un grande professionista. Ho dovuto scegliere giocatori che avrebbero potuto fare determinate cose, come Cristante. Per lo stesso motivo ho fatto giocare Pisilli al posto di Pellegrini. So che é pesante, anche io mi aspettavo di piú, ma fino a ora devo essere onesto rispetto al mio lavoro: scegliere cosa credo sia giusto. Non ci sono mai stati problemi. Pisilli al momento mi dá piú garanzie di Pellegrini”, spiega Juric che poi fa anche un punto sul momento della squadra. “Secondo me abbiamo ripulito l’aria dopo Firenze. Abbiamo tirato fuori tutto, non ho mai pensato ad un passo indietro, magari altri. Ho la coscienza pulita perchê c’é tanto lavoro. Ci sono momenti in cui sento che la squadra é mia anche dopo le sconfitte. Quando dicevo che ero soddisfatto dopo Verona, non stavo fingendo. Contro l’Union ho visto una squadra poco concentrata, distratta, non sul pezzo nelle ripartenze e che si é messa in difficoltá da sola. Non erano caratteristiche della mia squadra. Voglio essere sincero. La partita in Belgio é stata sconcertante”, ha aggiunto il tecnico croato. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/ari/red 09-Nov-24 13:20

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA