Lab Bootcamp: formazione manageriale per la medicina di laboratorio

MILANO (ITALPRESS) – Offrire un percorso formativo ed esperienziale ai professionisti della Medicina di laboratorio con alto potenziale verso posizioni manageriali. È stato questo l’obiettivo di Lab Bootcamp, il programma di formazione realizzato da HEAD – Centro di Ricerca e Alta Formazione in Health Administration dell’Universitá degli Studi di Milano, con il contributo non condizionante di Roche Diagnostics Italia e dedicato ad accrescere le competenze manageriali e di leadership dei professionisti del settore. L’obiettivo é quello di valorizzare il ruolo chiave che il laboratorio ha nella sanitá attuale e futura: una sanitá che si trova ad affrontare importanti sfide per rendere piú equo e sostenibile il percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale. L’iniziativa Lab Bootcamp, patrocinata da FISMELAB (Federazione delle Societá Scientifiche Italiane Medicina di Labotatorio), AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani), SIBioC (Societá Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica), SIPMeL (Societá Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio) e SIMTI (Societá Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia), ha coinvolto circa 40 professionisti del settore della Medicina di Laboratorio provenienti da tutta Italia in un percorso che ha coniugato attivitá di formazione in aula e attivitá pratiche, basate sulle realtá delle rispettive aziende sanitarie di appartenenza. Dopo tre giornate di formazione, suddivise tra sessioni in presenza e virtuali, i professionisti di laboratorio hanno sviluppato progetti strategici utili a mettere in pratica le competenze acquisite. Il percorso si é concluso ieri con la condivisione e discussione dei casi di studio, a cui ha fatto seguito la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione. “Il Lab Bootcamp é stato un percorso formativo ed esperienziale condiviso e co-costruito in aula con i partecipanti e occasione importante per approfondire le dinamiche e le sfide che la Medicina di Laboratorio ed i suoi protagonisti affrontano nella contemporaneitá del SSN e delle aziende sanitarie. Qualitá ed efficienza produttiva, misure di performance e di esito, sostenibilitá economica, sviluppo professionale, attrattivitá della professione, evoluzione tecnologica sono alcune delle molte sfide che dirigenti e professionisti dei laboratori stanno affrontando – ha detto Federico Lega, Professore Ordinario di Management Sanitario all’Universitá degli Studi di Milano, Centro di Ricerca e Alta Formazione in Health Administration (HEAD) -. Si é quindi lavorato in profonditá in aula sulle implicazioni che interessano i ruoli organizzativi dei professionisti della Medicina di Laboratorio, sempre piú coinvolti in processi di trasformazione dei modelli di servizio, di sviluppo di attivitá di governo clinico, di ottimizzazione dei processi produttivi. I partecipanti hanno contemporaneamente avuto la possibilitá di rafforzare le proprie competenze di leadership, di direzione ed organizzazione del lavoro, di conduzione del team di collaboratori e costruzione del senso di squadra”. Come evidenziato dai Presidenti delle Societá Scientifiche intervenute nel corso della cerimonia di chiusura, il percorso Lab Bootcamp é stato di grande valore per i professionisti della Medicina di Laboratorio anche nell’ottica di identificare nuove opportunitá a favore della sostenibilitá del Sistema Salute. “Il Professionista di Laboratorio é chiamato da sempre a interpretare anche un ruolo manageriale, avendo nelle sue attivitá la declinazione di capitolati di gara, il rispetto dei diritti-doveri contrattuali dei propri collaboratori, la gestione della Qualitá, l’aderenza alle norme sulla Privacy, i rapporti con le Istituzioni locali e centrali e il rispetto delle normative vigenti in tema di Budget – ha spiegato Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e FISMELAB – Appare evidente come solo il costante aggiornamento e incremento delle competenze manageriali possa risultare determinante nello svolgimento completo e corretto della propria professione, al fine di esprimere al meglio quanto richiesto e atteso dalle Istituzioni e dal Cittadino-Paziente”. “I partecipanti hanno avuto l’occasione di conoscere l’importanza della governance di un laboratorio clinico in relazione alla rilevanza che oggi ha la Medicina di Laboratorio, che rappresenta uno dei pilastri fondamentali del Sistema Sanitario del terzo millennio – ha commentato Marcello Ciaccio, Presidente SIBioC – Essa supporta e guida i clinici in tutto il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, dallo screening, alla diagnosi, diagnosi differenziale, prognosi e monitoraggio di una patologia. Pertanto, contribuisce significativamente al miglioramento dell’outcome del paziente, dalla riduzione dei costi sanitari all’ottimizzazione delle risorse. Il pieno riconoscimento del valore della Medicina di Laboratorio richiede una sua efficace integrazione nei processi decisionali e nelle strategie sanitarie istituzionali, che devono essere patrimonio di chi ha la responsabilitá di guidare un laboratorio. Rappresentando una realtá complessa, il laboratorio necessita di elevate capacitá comunicative”. “Nell’attuale contesto di riferimento, basato su una progressiva carenza di risorse e un incremento di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, diviene necessario mantenere ed ampliare le competenze, sviluppare una leadership adattabile ai continui mutamenti, con strategie agili che diano prioritá al team working interattivo e interfunzionale, interfacciandosi con tutti gli stakeholder – ha dichiarato Fabrizio Papa, Presidente SIPMeL – Programmi formativi tailor-made ed erogati in particolare ai giovani professionisti del settore costituiscono il migliore investimento per accompagnare, fino ad anticipare, l’innovazione e affrontare le sfide future in Sanitá”. Francesco Fiorin, Presidente SIMTI, ha commentato: “Nell’ambito della Medicina Trasfusionale, la leadership si esplicita nella capacitá di guidare e influenzare positivamente le pratiche di donazione, lavorazione e utilizzo clinico degli emocomponenti anche alla luce delle nuove sfide poste dal Regolamento Europeo sulle sostanze di origine umana (SoHO) che vedrá il Sistema Trasfusionale impegnato nei prossimi anni”. La divisione Diagnostics del Gruppo Roche é impegnata a sviluppare e integrare soluzioni in grado di fornire un prezioso contributo per trasformare il modo in cui le malattie possono essere prevenute, diagnosticate e monitorate, lavorando al fianco dei professionisti del settore per valorizzare il ruolo chiave della Medicina di Laboratorio. Ramiro Pena, Healthcare Development Director Roche Diagnostics Italia, ha concluso: “Investire nello sviluppo delle competenze del Sistema Salute, offrendo percorsi formativi che preparano adeguatamente a gestire la crescente complessitá del sistema, é un investimento imprescindibile da fare oggi per garantire una sanitá di eccellenza per il domani. Supportare iniziative come Lab Bootcamp rappresenta un concreto esempio della nostra volontá di contribuire alla costruzione di un Sistema piú sostenibile e pronto a rispondere alle sfide di salute presenti e future”. – foto ufficio stampa Sec Newgate per Roche – (ITALPRESS). fsc/com 05-Dic-24 13:53

