Libano, Tajani “Da Israele garanzie sulla sicurezza dei nostri militari”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho chiesto al ministro israeliano grande prudenza nelle reazioni e grande attenzione alla popolazione civile palestinese e libanese, l’obiettivo é quello di fare arretrare Hezbollah”. Lo ha detto il vicepremier e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di “ReStart”, su Rai Tre. “Abbiamo avuto la garanzia e abbiamo avuto le prove che Israele presterá grande attenzione ai nostri militari – ha aggiunto -. Se Hezbollah arretra é piú facile evitare un attacco di terra da parte di Israele. Tra le nostre prioritá c’é quella che Israele tenga fuori il contingente italiano, anche perchê é un esercito che ha il compito di garantire la pace, non di combattere”. “Sono preoccupato” per la situazione in Libano “ma stiamo lavorando per cercare di evitare una escalation, oggi ci sará una riunione tra i ministri degli Esteri dell’Unione Europea, per mettere a punto una strategia per contribuire a mantenere aperta una porta per la diplomazia. L’attacco di Israele ad Hezbollah ha reso piú difficile per Hezbollah la possibilitá di reagire, quindi vedremo cosa fará Israele”, ha sottolineato il vicepremier. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xc3/sat/red 30-Set-24 10:00

