Medio Oriente, Crosetto “Unifil unico elemento per evitare escalation”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono convinto che la nostra presenza e quella di Unifil sia in questo momento l’unico elemento che puó portare stabilitá ed evitare una ulteriore escalation. La presenza di 10 mila soldati che appartengono all’Onu puó essere uno degli elementi che consente che non parta uno scontro diretto, puó essere un elemento di pacificazione”. Cosí il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente alla Camera. “Sono soldati che sono lí per l’Onu e per la pace, sono soldati che sono lí a garantire che non deflagri il conflitto in qualcosa di piú ampio – prosegue -. Mai come oggi noi abbiamo e dobbiamo avere un ruolo. A questo si accompagna una costante preoccupazione perchê non c’é giorno in cui io mi chieda: ‘e se succede qualcosa?’. Il primo compito del ministro della Difesa é quello di garantire la sicurezza dei militari, questo é l’impegno principale che svolgo ogni giorno”, assicura. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xb1/col3/red 01-Ago-24 11:31

