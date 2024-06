Meloni “Dal G7 impegni concreti, orgogliosa dell’Italia”

agenzia

BARI (ITALPRESS) – “In questi giorni l’Italia é stata al centro del mondo e gli occhi del mondo sono stati puntati su di noi. Era una grande responsabilitá e io sono orgogliosa di come la nostra nazione sia riuscita ancora una volta a stupire e a tracciare la rotta”. Cosí il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui social. “Abbiamo chiuso i lavori del vertice G7 sotto la presidenza italiana e abbiamo adottato la dichiarazione finale, un documento estremamente significativo che contiene i tanti impegni che il G7 ha deciso di assumersi, impegni concreti e reali che riguardano questioni dirimenti per il nostro presente, per il nostro futuro e sui quali il vertice ha ribadito la sua unitá di intenti, la sua compattezza. Ha confermato di non essere una sorta di fortezza chiusa che deve difendersi da qualcosa o da qualcuno, ma un’offerta di valori che si apre al mondo, che vuole costruire sviluppo e crescita condivisi”, ha aggiunto. “Questo G7 per la prima volta nella storia ha parlato anche di governo ai flussi migratori. Abbiamo convenuto che é necessario costruire un coordinamento a livello internazionale e sviluppare una strategia nuova che sia basata su diverse direttrici, a partire dalla necessitá di costruire un’alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani e di mettere cosí a sistema gli sforzi per contrastare una piega che alimenta i flussi di migrazione illegale e rappresenta una nuova forma di schiavitú – ha sottolineato il premier -. Sono molto soddisfatta anche che nella dichiarazione finale si sia ribadito l’impegno comune per affrontare le cause profonde della migrazione, per garantire il primo dei diritti, che é il diritto a non dover migrare, ovvero a non essere costretti a lasciare la propria casa potendo trovare nella propria terra le condizioni della propria realizzazione”. “Con la dichiarazione finale il G7 si é assunto alcuni impegni precisi. Continueremo a sostenere l’Ucraina, abbiamo scelto di mettere a sistema i nostri sforzi e le diverse linee d’azione con un approccio a 360 gradi per aiutare il popolo ucraino a guardare al futuro. Il G7 ha ribadito questo impegno, ha raggiunto l’accordo per un sostegno finanziario aggiuntivo collegato agli extra profitti derivanti dai beni russi immobilizzati nelle nostre giurisdizioni – ha detto ancora Meloni -. Nella dichiarazione c’é piena convergenza anche sul conflitto in Medio Oriente. Abbiamo confermato il nostro sostegno alla proposta di mediazione degli Stati Uniti per un cessate di fuoco immediato a Gaza, il rilascio di tutti gli ostaggi e un significativo aumento dell’assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Il G7 ha ribadito ogni sforzo per scongiurare l’escalation nella regione e per una soluzione politica duratura della crisi con una soluzione dei due popoli e due Stati”. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xb1/sat/red 14-Giu-24 22:10

