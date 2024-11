Migranti, Salvini “Dev’essere normale espellere chi delinque”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “Se stiamo all’ultimo caso é chiaro che questo disgraziato accoltellatore egiziano secondo qualche giudice non possiamo espellerlo perchê l’Egitto non é un Paese sicuro, quando ci vanno 15 milioni di turisti. Posso anche assumere 1.500 uomini e donne per la sicurezza sui treni, ma quando c’é qualche delinquente senza biglietto che aggredisce e accoltella dobbiamo anche poterlo rimandare a casa sua”. Cosí il vice premier e ministro, a margine dell’inaugurazione di Eicma. “Una parte rilevante di queste aggressioni é imputabile ai cittadini stranieri non regolari, che un Paese normale dovrebbe poter espellere. I dati dicono che rispetto all’anno scorso, nei primi dieci mesi di quest’anno c’é un -19% di aggressioni, che sono sempre troppe”, ha aggiunto. “Facciamo ridere se non consideriamo sicuro un Paese” come l’Egitto “dove quasi un milione di italiani va in vacanza. Vorrei sapere se quel giudice prende il treno, l’autobus o la metropolitana, perchê a questo punto non possiamo piú espellere nessuno. Se solo in Italia non possiamo espellere in Egitto o in Bangladesh é un problema. Il massimo sarebbe che l’accoltellatore egiziano scontasse la pena nel suo Paese e mi sembra che il ministro Nordio stia lavorando su questo. Il meglio sarebbe che andasse in carcere in Egitto”, ha concluso. (ITALPRESS). -Foto: Agenzia Fotogramma- xp2/ads/red 05-Nov-24 17:14

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA